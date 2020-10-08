Волгоград
Еще
Радио
Волгоград
Еще
Радио
Волгоград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Под Волгоградом женщина через прокуратуру добилась перерасчета пенсии

Ей не учли стаж, когда она работала на территории бывших Республик СССР
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
КомментироватьОставить комментарий

Михайловский районный суд Волгоградской области встал на защиту 56-летней женщины, которой по ошибке не занизили страховую пенсию. ПФР не учел ее трудовой стаж, когда она работала на территории бывших Республик СССР. А именно с 1984 по 1997 года, и 1991 года, когда жительница региона работала в школе Душанбе.

Пенсионерка не смогла добиться правды в ПФР и обратилась в прокуратуру, надзорное ведомство инициировало проверку. Доводы женщины нашли свое подтверждение документально.

- Прокуратурой в интересах заявительницы предъявлен в суд иск о возложении обязанности включить указанный выше период в стаж, дающий право на назначение страховой пенсии, а также произвести перерасчет, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

По решению суда Пенсионный фонд пересчитал размер пенсии.