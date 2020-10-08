Под Волгоградом женщина через прокуратуру добилась перерасчета пенсии

Михайловский районный суд Волгоградской области встал на защиту 56-летней женщины, которой по ошибке не занизили страховую пенсию. ПФР не учел ее трудовой стаж, когда она работала на территории бывших Республик СССР. А именно с 1984 по 1997 года, и 1991 года, когда жительница региона работала в школе Душанбе.

Пенсионерка не смогла добиться правды в ПФР и обратилась в прокуратуру, надзорное ведомство инициировало проверку. Доводы женщины нашли свое подтверждение документально.

- Прокуратурой в интересах заявительницы предъявлен в суд иск о возложении обязанности включить указанный выше период в стаж, дающий право на назначение страховой пенсии, а также произвести перерасчет, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

По решению суда Пенсионный фонд пересчитал размер пенсии.