Не понравилось замечание: выпивший волгоградец избил таксиста

Ранее судимый волгоградец напал на таксиста Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Спорить с кем-либо опасно. Чревато для здоровья. Особенно, если дело приходиться иметь с нетрезвым человеком. В Волгограде водитель такси вез очередного пассажира в Советский район. Машина доставила клиента на улицу Аджарскую. Выйдя из автомобиля, пассажир, который был под градусом, вдруг поставил бутылку с алкогольным напитком на капот машины. Естественно, таксисту это не понравилось, он сделал клиенту замечание. Это не понравилось клиенту, возник конфликт. В итоге выпивший волгоградец начал бить водителя.

Накануне потерпевший обратился в полицию заявление. Участковый установил личность подозреваемого и задержал его. Им оказался 30-летний ранее судимый житель Тракторозаводского района, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Управления МВД России по Волгоградской области. Мужчина сознался в содеянном. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отметим, это не первый случай за последние дни, когда в качестве потерпевших оказываются таксисту. 4 октября в Урюпинском районе пассажир в состоянии алкогольного опьянения, угрожая водителю пистолетом и бритвой, угнал автомобиль. Теперь подозреваемый находится под стражей.