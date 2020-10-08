Зима близко: сезон фонтанов в Волгограде завершен

Завершает работу и новый фонтан в Александровском саду Фото: Эдуард Пальгунов

На улице становится прохладней. По области уже заморозки. Пора готовиться к зиме. Коммунальщики Волгограда приступили к консервации фонтанов. Их сезон в городе-герое завершен. Специалисты проверяют, не повредились ли сооружения за время работы в теплые месяцы. Городские службы проводят профилактику оборудования, сливают воду, убирают образовавшиеся отложения, очищают фильтры. В общем ведется капитальная работа перед зимовкой. Также сотрудники коммунальных служб позаботились об обитателях искусственного пруда на верхней террасе Центральной набережной. Рыбки отправились, как и год назад, в специальный закрытый бассейн, где и проведут холода. А сам пруд рабочие осушат и очистят декоративные камни. Другие фонтаны Центрального района завершат работу в ближайшее время.

Всего в Волгограде 32 фонтана и искусственных водоемов, пояснили «КП-Волгоград» в мэрии. Некоторые из них уже стоят без воды. Законсервирован сухой фонтан в Кировском районе у Центра культуры и досуга «Авангард», а также на площади Советской в Ворошиловском районе. В Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Советском и Красноармейском районах сооружения также отключены, коммунальщики проводят профилактические работы.