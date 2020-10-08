Защитник Ротора – лучший в РПЛ

Фото: СК "Ротор"

Незаметно миновала уже третья часть Российской премьер-лиги сезона 2020/2021. Позади 10 туров, по итогам которых РПЛ определила лучших футболистов по ряду показателей. Пока у болельщиков «Ротора» поводов для радости практически нет. Наверное, воодушевляет само пребывание команды в элитном дивизионе. Но последнее место и пропуск матчей из-за коронавируса оптимизма убавили. Однако поклонникам сине-голубых все-таки есть кем гордиться в текущем сезоне. Защитник «Ротора» Данил Степанов – лучший в премьер-лиге по отборам мяча. Об этом сообщает сайт РПЛ.

В активе 20-летнего футболиста 41 отбор мяча у соперников. Таким показателем больше никто похвастаться не может. При этом Степанов провел только 7 матчей. Получается, в среднем почти 6 отборов за игру. Вторым по этому показателю располагается полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос, который отбирал мяч 37 раз. Но колумбиец сыграл 9 матчей. Так что в «Роторе» выступает цепкий и не уступчивый защитник. Отметим, что Степанов вызывается в молодежную сборную России. В волгоградскую команду он перешел прошлым летом из казанского «Рубина» на правах аренды до конца текущего сезона.