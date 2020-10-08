В 31 многоэтажке должны завершить капремонт кровли до дождей

Все крыши должны быть готовы к 1 ноября. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Волгоградской области в начале октября стоит прекрасная погода. Еще недавно это было скорее лето, чем осень. Так что в этом строителям повезло. По краткосрочному плану 2020 года в регионе должны капитально отремонтировать 63 кровли многоквартирных домов. До начала слякотного сезона нужно успеть завершить ремонт еще 31 крыши.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном фонде капремонта, крыши 32 домов в этом году уже привели в порядок и сдали в эксплуатацию. Еще восемь по условиям договоров должны сдать в течение недели - до 15 октября. Работы подходят к концу. Остальные кровли 23 домов должны стать надежным укрытием от дождя и снега для жильцов до 1 ноября.

Если же дожди все же зарядят в Волгограде и области в октябре, то спасти квартиры жильцов домов с раскрытыми крышами должна пленка. По условиям договоров подрядчики должны накрывать ею все «оголенные» участки. Если потоп все же случится, то за причинение вреда имуществу собственников убытки будет возмещать подрядчик. Это может быть как ремонт, так и компенсация. Если полюбовно договориться не удастся, решать вопрос жильцам придется через суд.