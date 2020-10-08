Молодой волжанин без водительских прав сбил 13-летнего школьника

ДТП произошло около семи часов вечера 7 октября в Волжском. На «зебре» под колесами «Мазды» оказался 13-летний школьник. Его госпитализировали с различными травмами в ближайшую больницу. А прибывшие на место инспекторы ГИБДД установили обстоятельства аварии.

По предварительной версии, виновником происшествия является 19-летний студент, у которого даже не было водительских прав. Он сел за руль «Мазды» и решил покататься по городу-спутнику. Выехав на улицу Карбышева со стороны Свердлова, напротив дома №10 не заметил пешехода и не притормозил. Хотя мальчик шел по «зебре». Правда, светофора поблизости не было. Однако это не отменяет вины водителя.

Так как он уже совершеннолетний и нарушил не только ПДД, но и проигнорировал тот факт, что не сдал на права. По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства: кому принадлежит машина и как ключи попали к юноше.