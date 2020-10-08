В Волгограде от коронавируса умер врач-реаниматолог, которому волгоградцы сдавали плазму

Андрея Зубкова не удалось спасти. Фото: соцсети.

Сегодня стало известно о смерти врача кардиолога-реаниматолога больницы РЖД с 40-летним стажем работы Андрея Зубкова – он умер от коронавируса. Врачи инфекционного госпиталя больницы №5 несколько дней боролись за его жизнь, а волгоградцы сдавали антиковидную плазму, но даже несколько переливаний не помогли уважаемому доктору побороть вирус.

Болезнь развивалась стремительно, состояние усугубляли проблемы с сердцем. Несмотря на все надежды и усилия, аппарат ИВЛ и плазму, оно остановилось.

- Ректор ВолгГМУ Владимир Шкарин от лица всего коллектива университета выражает глубокие соболезнования родным и близким талантливого врача, который за годы своей профессиональной деятельности спас сотни человеческих жизней, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе ВолгГМУ.

Редакция «Комсомольской правды» приносит искренние соболезнования родным и близким.