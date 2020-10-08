В центре на улице Днестровской обновили асфальт и тротуары

Фото: пресс-служба мэрии.

В Центральном районе Волгограда в рамках нацпроекта Безопасные и качественные дороги» привели в порядок межквартальную улицу Днестровскую. Асфальт давно пришел в негодность, жители жаловались на ямы, но благодаря дополнительному финансированию в этом году проезжую часть уже привели в порядок.

Первым делом подрядчик укрепил основание, затем обновили все бордюры, а это порядка 450 метров, плюс не забыли параллельно ремонтировать колодцы. Последние полностью заменили на новые. Затем дорожники по современной методике уложили первый выравнивающий слой, второй – финишный, в которые для прочности добавляются минеральные ингредиенты.

Позаботились и о пешеходах. Во-первых, на дороге появился «лежачий полицейский», во-вторых, восстановили тротуар.

- В ближайшие дни на проезде будет нанесена соответствующая дорожная разметка, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.