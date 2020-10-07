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11 опор, горы песка и сотни рабочих: на видео сняли, как идет строительство обхода Волгограда

Масштабы работ завораживают
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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На мосту через ВДСК готовы уже 11 опор. Фото AО «Донаэродорстрой»

На мосту через ВДСК готовы уже 11 опор. Фото AО «Донаэродорстрой»

За тем, как продвигаются работы на объездной вокруг Волгограда, наши горожане следят с особым трепетом. Они ждали эту дорогу полвека. В 2019-м строительство стартовало на юге города. Что сделано за этот год? Чтобы оценить весь масштаб работ, в группе строительных компаний «Дон» сняли видеоролик о первом этапе обхода Волгограда.

«Строительство обхода завораживает масштабом. Для формирования насыпи сюда завезли более 800 тысяч кубометров песка. Одни бригады ведут послойную отсыпку земляного полотна песком, другие – укладывают коммуникации. Уже уложено 5 водопропускных труб.

Активно идут работы на формировании земполотна под будущую транспортную развязку на участке, где дорога пересекает трассу на Котельниково. Сюда ежесуточно привозят более 15 тысяч кубов песка. А всего на возведение этого сооружения понадобится, по расчетам наших специалистов, 1,3 миллиона 300 тысяч кубов песка», - рассказывает подрядчик.

Коронавирус, надо сказать, немного повлиял на течение работ. Но на данный момент сделали уже 40% от запланированного на 2020 год.

Напомним, что обход Волгограда – проект крупный, поэтому работы разбили на три этапа. Сейчас идет первый этап. Дорога начинается между посёлками Кирова и Чапурники в Светлоярском районе области, далее пересекает трассу на Котельниково (в этом месте появится развязка), далее идет через Волго-Донской судоходный канал, где сейчас строят новый мост. На сегодняшний день готовы опоры с 4 по 10, и залиты ростверки опор № 12, 13, 17, 18 и 22. Всего их будет 27. После чего этого начнётся надвижка пролетов перехода.

«Далее дорога у поселка Малые Чапурники пересечет трассу Р-22 «Каспий». Объездную магистраль и выход на дорогу к Элисте соединит транспортная развязка по типу «клеверный лист». Еще одна развязка появится в конце улицы 40 лет ВЛКСМ в Красноармейском районе. Далее дорога выйдет на астраханскую трассу у поселка Светлый Яр.

Первые 12,2 километров из 71,4 км (а именно такая протяженность всей объездной дороги) в южной части Волгограда сдадут к 1 октября 2024 года.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Общая протяженность дороги в обход Волгограда - 71,4 км

Длина первого этапа - 12,144 км

Расчетная скорость движения -120 км/ч

Ширина полосы движения - 3,75 м

Полос движения – 4

Транспортных развязок – 3

Мост – 1

Путепроводов - 3