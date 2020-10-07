11 опор, горы песка и сотни рабочих: на видео сняли, как идет строительство обхода Волгограда

На мосту через ВДСК готовы уже 11 опор. Фото AО «Донаэродорстрой»

За тем, как продвигаются работы на объездной вокруг Волгограда, наши горожане следят с особым трепетом. Они ждали эту дорогу полвека. В 2019-м строительство стартовало на юге города. Что сделано за этот год? Чтобы оценить весь масштаб работ, в группе строительных компаний «Дон» сняли видеоролик о первом этапе обхода Волгограда.

«Строительство обхода завораживает масштабом. Для формирования насыпи сюда завезли более 800 тысяч кубометров песка. Одни бригады ведут послойную отсыпку земляного полотна песком, другие – укладывают коммуникации. Уже уложено 5 водопропускных труб.

Активно идут работы на формировании земполотна под будущую транспортную развязку на участке, где дорога пересекает трассу на Котельниково. Сюда ежесуточно привозят более 15 тысяч кубов песка. А всего на возведение этого сооружения понадобится, по расчетам наших специалистов, 1,3 миллиона 300 тысяч кубов песка», - рассказывает подрядчик.

Коронавирус, надо сказать, немного повлиял на течение работ. Но на данный момент сделали уже 40% от запланированного на 2020 год.

Напомним, что обход Волгограда – проект крупный, поэтому работы разбили на три этапа. Сейчас идет первый этап. Дорога начинается между посёлками Кирова и Чапурники в Светлоярском районе области, далее пересекает трассу на Котельниково (в этом месте появится развязка), далее идет через Волго-Донской судоходный канал, где сейчас строят новый мост. На сегодняшний день готовы опоры с 4 по 10, и залиты ростверки опор № 12, 13, 17, 18 и 22. Всего их будет 27. После чего этого начнётся надвижка пролетов перехода.

«Далее дорога у поселка Малые Чапурники пересечет трассу Р-22 «Каспий». Объездную магистраль и выход на дорогу к Элисте соединит транспортная развязка по типу «клеверный лист». Еще одна развязка появится в конце улицы 40 лет ВЛКСМ в Красноармейском районе. Далее дорога выйдет на астраханскую трассу у поселка Светлый Яр.

Первые 12,2 километров из 71,4 км (а именно такая протяженность всей объездной дороги) в южной части Волгограда сдадут к 1 октября 2024 года.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Общая протяженность дороги в обход Волгограда - 71,4 км

Длина первого этапа - 12,144 км

Расчетная скорость движения -120 км/ч

Ширина полосы движения - 3,75 м

Полос движения – 4

Транспортных развязок – 3

Мост – 1

Путепроводов - 3