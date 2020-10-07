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Общество

Второй этап завершен: ремонт на мосту Волжской ГЭС останавливают до 2021 года

В этом году дорожники капитально обновили два больших участка на мосту
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Фото мэрии Волжского.

Фото мэрии Волжского.

Ремонтные работы на мосту Волжской ГЭС подходят к концу, точнее – дорожники заканчивают работы, запланированные на этот год. Причем заканчивают раньше запланированного. Сейчас рабочие уложат новый асфальт, демонтируют временные заграждения, установят щитовое и антивандальное ограждения, нанесут дорожную разметку, и движение по мосту откроют в полном объеме. До весны 2021-го. Останется третий и последний этап.

– Темпы, которые набрали подрядчики, хорошие, срывов сроков нет, работы идут даже с опережением графика, – отметил побывавший сегодня на объекте председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Анатолий Васильев.

Фото мэрии Волжского.

Фото мэрии Волжского.

Фото мэрии Волжского.

Фото мэрии Волжского.