«Это они так играли»: мать из Волжского жестоко избила трех маленьких дочерей

Этой горе-мамаше 25 лет, а она уже была неоднократно судима и продолжает катиться по наклонной. Под ее «каток» попали и детки, а у нее их уже трое – три девочки 3 лет, 1,9 месяцев и 9 месяцев. Она их так избивала, что соседи не выдержали и вызвали полицию.

- В полицию позвонили неравнодушные соседи вечером 5 октября. Они рассказали, что в одной из квартир дома по улице Карбышева кто-то явно издевается над детьми, да так, что их плач слышно далеко и громко. Полицейские, которые прибыли по указанному адресу, обнаружили в злосчастлой квартире 25-летнюю женщину в состоянии алкогольного опьянения. Ее малышки плакали навзрыд. Медики, которые также приехали по этому адресу диагностировали у детей различные травмы, и приняли решение их госпитализировать, - рассказывают «КП-Волгоград» в УМВД по городу Волжскому.

При этом сама горе-мамаша напрочь отрицает, что избивала детей. Уверяет, что все травмы они нанесли себе сами, играясь.

- Волжанку доставили в райотдел полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - добавляют в городском управлении полиции.