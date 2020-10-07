В Волгограде на пожаре погибли мать и дочь

Вторая дочь и ее 20-летний сын спаслись из огня. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

В Волгограде пожар унес жизни двух женщин – пожилой матери и ее дочери. Произошло это 7 октября в Краснооктябрьском районе. Сейчас на месте ЧП работают следователи, им предстоит выяснить все обстоятельства трагедии.

Сообщение о том, что горит частный дом на улице Южносибирская, поступило на пульт диспетчера МЧС поздно ночью. Деревянное строение вспыхнуло, как спичка. Когда спасатели прибыли к месту ЧП, здание полыхало.

- В доме на момент ЧП находились 77-летняя женщина, ее 48-летняя дочь и старшая дочь с 20-летним внуком. Молодой человек и его мать спаслись благодаря тому, что парень проснулся от запаха гари. А 48-летняя женщина погибла, пытаясь вытянуть из горящего дома свою пожилую маму. Обе скончались от отравления продуктами горения, - уточняют информацию «КП-Волгоград» в СУ СК по региону. – По данному факту следователи Краснооктябрьского следственного отдела проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.