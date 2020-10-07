Под Волгоградом иномарка попала под грузовой поезд

Сегодня утром, 7 октября, на железнодорожном переезде в Урюпинском районе Волгоградской области произошло ДТП: столкнулись иномарка и … грузовой поезд. Вы не поверите, но никто не пострадал.

Случилось это примерно в 10.45. Водитель иномарки «Nissan Almera» проигнорировал красный сигнал светофора и выехал на переезд, прямо под «товарняк».

- Машинист применил экстренное торможение, но расстояние до автомобиля было небольшое, и избежать столкновения не удалось, - уточняют «КП-Волгоград» в пресс-службе Приволжской железной дороги.

Как рассказывают очевидцы, за рулем иномарки была женщина. И благодаря тому, что скорость локомотива была небольшой, в аварии пострадал только автомобиль. Все, кто находился внутри иномарки, отделались лишь испугом. Им даже госпитализация не понадобилась.

- Пострадавших и повреждения устройств железнодорожной инфраструктуры нет. На движение поездов данная ситуация не повлияла, - добавляют в Привжд.