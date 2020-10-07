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Происшествия

Волгоградец сильно избил свою девушку за то, что она его бросила

Он не первый раз распускал руки, но сейчас его задержала полиция
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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Жительница Михайловки подверглась домашнему насилию

Жительница Михайловки подверглась домашнему насилию

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

От любви до ненависти один шаг. И многие женщины в России страдают от домашнего насилия, думая, раз бьет, значит любит. 21-летняя жительница Михайловки, гражданский супруг которой несколько раз поднимал на нее руку, решила, что хватит этот терпеть. И заявила мужу, что уходит. В ответ 29-летний мужчина так избил девушку, что ей пришлось обратиться в больницу. Врачи диагностировали у жертвы семейного насилия тяжелые травмы головы и шеи, провели судебно-медицинскую экспертизу.

Удивительно, что пострадавшая не сама заявила в полицию на супруга - информацию в правоохранительные органы передали из больницы. Потом уже полицейские из Михайловки задержали гражданского супруга потерпевшей. В содеянном он сознался, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

Мужчина говорит, что не сдержался, когда узнал, что жена хочет его бросить. Тогда он принялся колотить ее по голове. Теперь решается вопрос о заключении его под стражу.

Криминал