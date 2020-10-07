В Волгограде вновь ищут подрядчика, который разгребет свалки

В городе разрастается немало свалок. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде не нашлось фирм, которые взялись бы разгрести несанкционированные свалки в Ворошиловском лесничестве. Поэтому «Горэколес» снова разместил на сайте госзакупок электронный аукцион по отбору подрядчика на эту работу. А она предстоит непростая – зачистить от мусора 16 стихийный свалок или более 9 гектаров лесных массивов.

- Общий объем скопившегося мусора превышает 2200 кубических метров, - пояснили «КП-Волгоград» в мэрии.

Большая часть накопившегося мусора - это бытовые и строительные отходы, которые сваливают где попало сами горожане. Свалки регулярно зачищают, но они разрастаются вновь. Не помогают ни запреты, ни патрулирование территорий, ни штрафы для нарушителей.

Так, в Краснооктябрьском районе сейчас вывозят свалку у поселка Солнечный. Здесь 7 тысяч кубов мусора с 1,2 гектара уберут силами муниципалитета. Следом придет очередь стихийных свалок в поселке Саши Чекалина в Кировском, на улицах Пугачевской, Чебоксарской и Дубовской в Ворошиловском и в других районах Волгограда.