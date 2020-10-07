В Волгоградской области досрочно отремонтировали 43 километра трасс

Фото Упрдор Москва-Волгоград.

В этом году в Волгоградской области капитально отремонтировали 43 километра трасс. Речь идет о магистралях федерального значения, которые обслуживает Упрдор Москва-Волгоград. Именно эта компания умудрилась досрочно завершить ремонт, который был запланирован на этот год. На дворе начало октября, а дорожники уже сдали обновленные участки в четырех районах области – в Калачевском, Светлоярском, Дубовском и Новоаннинском.

В частности, капитально отремонтировали подъезд к Элисте на трассе Р-22 «Каспий» (с 77 по 84 километр). В Светлоярском районе даже обновили площадку, где останавливаются дальнобойщики: уложили новый асфальт,. сделали переходно-скоростные полосы, провели туда освещение и беседки поставили.

– Ежегодно мы обновляем объекты придорожного сервиса. Ведь для водителей важно не только хорошее состояние трассы, но и наличие мест, где они могут отдохнуть в пути. Тем более, что это одно из необходимых условий безопасности дорожного движения. В 2020 году обновили 72 таких стоянки, - отмечают в Упрдоре.

Также в этом году досрочно отремонтировали участок (с 80 по 86 километр) на трассе А-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский – граница с Украиной.

- Здесь полностью заменили основание дороги, уложили новый асфальт и укрепили обочины. Кроме того, вдоль магистрали установили 2,5 километра барьерного ограждения, 82 дорожных знака и сделали разметку из термопластика, - рассказывает директор филиала ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Александр Колобродов.

С опережением графика завершили и ремонт на 20-километровом участке трассы Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград (км 582 – км 602), и на участке с 736 по 746 километр трассы Р-22 «Каспий». Всего по плану в 2020 году в Волгоградской области должны отремонтировать 64 километра федеральных трасс.