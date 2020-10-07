По приросту заболевших ковидом Волжский и Камышин догоняют Волгоград

На сегодня почти рекордный прирост заразившихся коронавирусом - 145 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

География распространения коронавируса все шире: на 7 октября 2020 года новые случаи заражения ковидом зафиксировали сразу в 24 городах и районах Волгоградской области. В Волгограде довольно мало новых ковид положительных пациентов – всего 32 жителям областного центра на сегодня лабораторно подтвердили диагноз. Зато в Волжском сразу 28 заболевших коронавирусом, в Камышине – 16. Продолжается вспышка ковида и в Среднеахтубинском районе (+10), Урюпинске (+9), Палласовске (+8). Среди 145 подхвативших заразу всего семь школьников, еще меньше молодежи, зато в возрасте 50+ сразу 83 человека.

География распространения коронавируса в городах и районах Волгоградской области. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном оперштабе, стали рекордными темпами прирастать коронавирусом и те районы Волгоградской области, где ранее вспышек не было. В Михайловке на сегодня пять новых заразившихся, зато в Алексеевском районе сразу шесть – прирост сразу в 18%. Еще четыре пациента прибавилось в Старополтавском, по три - в Городищенском, Новониколаевском и Нехаевском.

В четырех районах зафиксировано по два случая заболевания ковидом, среди них Иловлинский, Ленинский, Жирновский и Николаевский. И по одному пациенту прибавилось в десяти районах. В их числе лидеры по числу заразившихся коронавирусом Котельниковский и Светлоярский, «середнячки» - Фроловский, Котовский, а также районы, где менее сотни заболевших – Даниловский, Октябрьский, Кумылженский и Ольховский. Прирастают ковидом и те районы, где меньше всего коронавирусных пациентов – Руднянский и Киквидзенский.