За сутки от COVID-19 умерли две 54-летние женщины из Волгоградской области

7 октября оперативный штаб Волгоградской области сообщил еще о двух смертях от коронавируса. Таким образом с начала пандемии жертвами COVID-19 стали 156 волгоградцев.

Одна из погибших – 54-летняя жительница Киквидзенского района. После первых признаков недомогания она лечилась дома, но на третьи сутки обратилась в больницу. Ее госпитализировали в ГБУЗ «Михайловская ЦРБ» уже с поражением легких. Состояние усугубляли болезни сердца и органов дыхания. Женщина стремительно умерла.

Вторая жертва ковида – 54-летняя волжанка. Она сразу же пошла в поликлинику, прошла обследование и попала в ГБУЗ «ГКБ №3». Несмотря на своевременно принятые меры, коронавирус вызвал двустороннюю пневмонию. Также женщина страдала болезнями сердца, органов дыхания и диабетом.

- Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением - вызовите врача на дом, - прокомментировали «КП-Волгоград» в оперштабе.