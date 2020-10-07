Волгоградцам перелили более 100 литров антиковидной плазмы

Антиковидная плазма помогает лечить самых тяжелых больных. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В волгоградском центре переливания крови изготовили уже 368 доз антиковидной плазмы, которая помогает в лечении тяжелых больных с коронавирусной пневмонией. Пациентам перелили уже более 100 литров донорской крови. Но запаса практически нет, а необходимость большая. Одному пациенту требуется минимум два переливания, иногда и пять. Поэтому в Волгограде каждый день, родные и друзья всем миром ищут доноров для своих близких, находящихся в реанимации. Один из них на сегодня – врач-реаниматолог, который сам спасал ковидных больных.

Как сообщили «КП-Волгоград» в облздраве, на сегодняшний день из 368 доз антиковидной плазмы пациентам передали 354. Запас сделать не удается, он расходится по инфекционным стационарам в течение трех дней.

Стать донором антиковидной плазмы может тот, кто уже переболел коронавирусом и обзавелся антителами. Возьмут кровь не раньше, чем через пару недель после выздоровления. Для доноров много ограничений. По возрасту – от 18 до 55 лет, по весу – не менее 55 килограммов, по прописке - гражданин России, проживающий в Волгоградской области не менее шести месяцев. Еще больше отводов по здоровью. Плюс к этому переливают кровь по группе. Поэтому найти доноров так нелегко.

Если вы переболели коронавирусом, то тоже можете спасти чью-то жизнь, став донором антиковидной плазмы. Проконсультируют по этому вопросу в донорском отделе по телефону (8442) 37-69-65 ( в будни с 13 до 15 часов).