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Общество

В психушке под Волгоградом, где лечат каннибала Спесивцева, за 35 миллионов отремонтируют ограждение

Соответствующая закупка появилась на официальном сайте
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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В психиатрической больнице Волгоградской области, где проходит принудительное лечение российский серийный убийца и каннибал Александр Спесивцев, в ближайшее время отремонтируют ограждение. «Реконструкция ограждения внутренней и внешней запретных зон» обойдется федеральному бюджету в 35 миллионов рублей. Соответствующая закупка уже опубликована на официальном сайте.

Минздрав в лице заказчика ищет подходящего исполнителя. До 17 декабря 2020 года высокий забор, за которым лечат опасных преступников, признанных психическими больными, должны привести в порядок.

Напомним, «Волгоградская психиатрическая больница специализированного типа с интенсивным наблюдением» находится в селе Дворянское Камышинского района. Отметим, последний раз «Комсомолка» писала о Спесивцеве в феврале этого года – тогда людоед стал одним из «героев» цикла публикаций о самых кровавых преступниках страны.