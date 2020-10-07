Трудится сотня строителей: онкодиспансер в Волгограде достроят через 2 года

Центр возводится в рамках регпроекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгограде продолжается строительство нового корпуса областного клинического онкологического диспансера. Он возводится рядом с основным зданием больницы в Дзержинском районе. На стройплощадке трудятся около ста рабочих, задействовано 8 единиц техники, рассказали «КП-Волгоград» в облстрое. Возведение объекта планируется завершить в 2022 году.

Строители выполняют работы на всех этажах здания, а также на прилегающей территории. Подрядчик занимается монтажом вентилируемого фасада здания и алюминиевых витражей, выполняет чистовую отделку помещений. Новый корпус будет соединен с основным зданием онкоцентра. Сейчас строители устраивают железобетонные конструкции крытого перехода. В скором времени объект будет подключен к сетям теплоснабжения. Благодаря этому стройку не придется приостанавливать из-за холодной погоды.

Напомним, в новом здании онкоцентра появятся детская и взрослая поликлиники, отделения эндоскопии, маммологии, клинико-диагностическая лаборатория, реанимация и интенсивная терапия. Площадь корпуса составит почти 20 тысяч квадратных метров. На территории комплекса строители также возведут центр позитронно-эмиссионной томографии с производством радиофармпрепаратов.