Сделали два переливания: заболевший коронавирусом врач из Волгограда все еще нуждается в антиковидной плазме

Врачу Андрею Зубкову необходимо еще несколько переливаний. Фото: соцсети.

В минувшее воскресенье родственники врача кардиолога-реаниматолога больницы РЖД с 40-летним стажем работы Андрея Зубкова, который заболел коронавирусом, через соцсети стали искать антиковидную плазму. Требовалась вторая положительная группа крови того, кто уже выздоровел после инфицирования. Буквально через пару дней нашлись подходящие доноры. Андрею Зубкову, который сейчас подключен к аппарату ИВЛ, сделали уже два переливания.

Сейчас его состояние оценивается как тяжелое, но уже без отрицательной динамики, то есть ухудшений нет. Однако переливаний нужно несколько, поэтому требуются еще доноры.

- Процесс лечения идет, состояние отца тяжелое. Мы верим и надеемся, что все изменится к лучшему, - рассказал «КП-Волгоград» сын Василий Зубков. - Очень благодарны всем тем, кто отзывается, таких много. Но плазма нужна для всех людей, очень много больных. Если человек переболел коронавирусом, нужно просто идти и сдавать, так как плазмы с антителами против ковида, не хватает.

Все желающие могут сдать кровь с пометкой, что кровь сдается для Зубкова Андрея Васильевича (больница №5). Сделать это можно по адресу: Волгоград, улица Голубинская дом № 9а (сдавать на голодный желудок).