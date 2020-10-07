В Советском районе Волгограда на ночь отключат воду

Наберите воды, если она вам ночью понадобится. Фото: Евгений ЛЕВЧЕНКО

Ремонт на насосной станции и отключение воды в поселке Максима Горького Советского района Волгограда планировали провести еще неделю назад. Но в итоге работы перенесли на неделю из-за сильного ветра и опасной пожароопасной обстановки в Волгограде и области. Воду в домах поселка Горьковский все же отключат в ночь с 8 на 9 октября 2020 года.

Как сообщили «КП-Волгоград» в «Концессиях», водоснабжение на Максимке будет приостановлено ночью с 23 часов четверга 8 октября до 5 часов утра пятницы 9 октября 2020 года. Коснется отключение воды практически всего поселка, но жителей практически не затронет. Ведь ночью большие объемы воды волгоградцам не потребуются.

Адреса, где не будет воды.

За это время рабочие заменят запорные арматуры на насосной станции 3-го подъема ВОС Максима Горького, а также проведут ревизию первичных датчиков приборов учета воды.