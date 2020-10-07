«Сосновый бор» лишили лицензии на продажу алкоголя, но банкеты там проводят

Решение еще не вступило в силу, а сам ответчик может обжаловать его. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Арбитражный суд Волгоградской области удовлетворил исковое заявление регионального комитета промышленной политики и торговли об аннулировании лицензии на розничную торговлю алкоголем в усадьбе «Сосновый бор». Решение еще не вступило в силу, а сам ответчик может обжаловать его. Правда, документы на апелляцию никто не подавал, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе суда.

В 2019 году «Сосновый бор» уже штрафовали «за оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов» на 200 тысяч рублей. В 2020-ом на бутылках не было маркировки, а также фиксации в ЕГАИС: очередной 200-тысячный штраф. Стоит отметить, что это не единственные случаи, когда гостиничный комплекс привлекался к ответственности за подобные нарушения.

При этом в «Сосновом бору» продолжают проводить банкеты и принимать гостей. Правда, как отметил администратор, не более 10 человек.

Напомним, вокруг усадьбы давно идут судебные разбирательства: администрация Дзержинского района решила снести незаконные конюшни. Собственно, это уже случилось. Основной владелец комплекса Владимир Зубков находится в СИЗО под следствием по делу «о поджоге дома губернатора».