В Волгограде отремонтируют дороги еще на двух улицах

Два проезда отремонтируют досрочно. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В этом году в Волгограде дополнительно восстановят асфальт еще на двух улицах, которые планировали отремонтировать в 2021 году. Муниципалитет сэкономил за счет понижения цены при проведении аукционов. Так что новенький асфальт уже этой осенью появится на проезде от улицы Новоузенской до улицы Козловской в Ворошиловском районе, а также в Советском районе на улице Ярославской на Тулака. На сайте госзакупок уже размещен электронный аукцион на проведение дорожных работ.

Две улицы, которые досрочно вошли в план ремонта, хоть и небольшие, но от этого не менее важные для волгоградцев. Участок от железнодорожного путепровода на Новоузенской до перекрестка с улицей Козловской в часы пик пользуется большой популярностью у автомобилистов. Последний раз дорогу капитально ремонтировали 15 лет назад. За это время асфальт здесь превратился в головную боль для водителей. Помимо нового покрытия подрядчик по необходимости обновит основание дороги и колодцы.

Не менее важна для волгоградских автомобилистов и улица Ярославская на Тулака. Здесь восстановят порядка 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна на участке от улицы Авиаторской до улицы 25 лет Октября. Также рабочие уложат здесь новенький бордюр и приведут в порядок ливневки.

Как отмечают в мэрии, все работы подрядчик должен выполнять только при хорошей погоде. Ели вдруг грянет мороз или дождь пойдет, укладку асфальта должны будут приостановить, так как это может повлиять на качество покрытия. Но времени, по мнению властей, еще достаточно.

Помимо этих двух дорог, которые восстановят за счет экономии, в Волгограде идет и досрочный ремонт еще десятка улиц по планам 2021 года. Средства на его выполнение появились благодаря дополнительным средствам, которые выделил региону федеральный центр в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».