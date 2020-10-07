Шел по проезжей части: в Волжском фура насмерть задавила пешехода

Момент аварии на улице Лермонтова. Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области.

Аварийность на дорогах Волгоградской области не снижается. Не обходится, к сожалению, без смертельных ДТП. Поздним вечером 6 октября в 23.10 автомобиль «Рено Премиум» с полуприцепом под управлением 45-летнего водителя двигался в Волжском из Средней Ахтубы по улице Ленина. И с большой долей вероятности управлявший фурой мужчина мог не увидеть в темное время суток пешехода, который двигался по проезжей части в попутном направлении. Автомобиль совершил наезд на человека напротив дома №86а по улице Петровской, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области. От полученных травм шедший в неположенном месте мужчина скончался. Его личность устанавливается.

2 человека пострадали в ДТП в Краснооктябрьском районе Волгограда. Накануне в 8.20 на улице Лермонтова рядом с перекрестком улицы Менделеева 23-летний водитель «Лады Калины» выехал на встречную полосу. А там двигалась «Нива». Столкновение было жестким, в результате которого 72-летний водитель отечественного внедорожника и его 73-летняя пассажирка были госпитализированы.

Днем в Центральном районе нарушивший правила мотоциклист оказался на больничной койке. У водителя двухколесного коня не было прав управления транспортным средством. Видимо, и навыков вождения было недостаточно. В 13.00 32-летний мужчина ехал на мотоцикле «Хонда» по улице Ткачева в сторону Ворошиловского района и не справился с управлением. Мотоциклист влетел в припаркованные автомобили «Сузуки SX4» и «Митсубиси Эклипс» и получил различные травмы.