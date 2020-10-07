Волгоград и область ожидают заморозки: ночью похолодает до -2 градусов

7 октября в Волгоградской области ночи станут заметно холоднее. Как сообщает «КП-Волгоград» Волгоградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в некоторых районах региона с наступлением темноты температура воздуха опустится до -2...+3 градусов по Цельсию. В южной части – до +4...+9 градусов. При этом днем будет сравнительно тепло – днем +18...+23 градуса.

В целом погода будет стоять солнечная, местами прогнозируют переменную облачность, но без осадков. Северный ветер еще не добрался до наших краев. Ночью будет восточный с порывами до 10-12 метров в секунду, а днем юго-восточный с скоростью 5-10 метров.

Напомним, в области с 7 по 9 октября сохраняется чрезвычайная пожароопасность, передает региональное ГУ МЧС. Особенно это касается северных районов (в целом 5 класс горимости леса). Посещение лесов под запретом до 19 октября 2020 года.