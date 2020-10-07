В Волгоградской области иномарка вспыхнула посреди дня

«Ховер» в Камышине сгорел почти дотла. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Пожарным удается справиться с полыхающими огнем машинами в считанные минуты. Однако и за это время автомобили становятся не подлежащими ремонту. Обычно, транспортные средства горят из-за поджогов. Но что стало причиной горения «Ховера-3» в Камышине специалистам еще предстоит выяснить. Иномарка вспыхнула на улице Ленина 6 октября в 14.38, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. Через 8 минут огонь был потушен расчетами 29-ой пожарно-спасательной части. Однако от автомобиля остался обгоревший каркас.

А в Волжском в гаражном кооперативе сам владелец авто виноват в пожаре. Местный житель проводил работы с использованием огня. Нарушил технику безопасности и автомобиль «ВАЗ-2108» 1988 года загорелся. Случилось это в 18.49. К 19.00 огнеборцы 32-ой пожарно-спасательной части справились с огнем. Но машина восстановлению не подлежит.

И еще 1 пожар в автомобиле случился в Волжском. Но уже ночью. На улице Химиков в 1.31 огонь охватил «Ладу Гранту». Горели внутренности отечественного авто под капотом и покрышки. Пожарные оперативно потушили горение, машина была охвачена пламенем не полностью. Удастся ли восстановить ее? И что стало причиной пожара? Это только предстоит установить.