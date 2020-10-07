Уволенный слесарь под видом газовщика обманул волгоградцев на 14 тысяч рублей

Вину свою мужчину не признает. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Десятки жителей Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов Волгограда пострадали от 29-летнего мужчины, который под видом газовщика оказывал им платные услуги. Как оказалось, раньше волгоградец работал слесарем в одной из компаний и после увольнения у него остался список абонентов, которых он успешно обзванивал и платно обслуживал. Только вот после этого людям звонили настоящие газовщики, с которыми у них были заключены договора. Так вскрылся обман.

Хотя все потерпевшие опознали в нем того самого "газовщика". Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Полицейские УМВД по Волгограду вместе со службой безопасности горгаза оперативно установили личность мошенника и задержали его. Общий ущерб составил 14 тысяч рублей,

- Свою вину мужчина отрицает, однако все потерпевшие опознали его, как проводившего работы мастера. При этом выяснилось, с 2016 года по 2019 год он действительно работал слесарем по обслуживанию газового оборудования, но был уволен из компании, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе УМВД.

Ранее мошенник уже отсидел за наркотики. Теперь ему грозит новый срок.