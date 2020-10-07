Работали без халатов, перчаток, рециркулятора: под Волгоградом закрыли парикмахерскую

Салон закрыли на 12 суток. Фото: Артем КИЛЬКИН

Накануне Урюпинский городской суд Волгоградской области после проверки Роспотребнадзора закрыл одну из парикмахерских в Урюпинске на 12 суток. Владелица салона сэкономила на масках, перчатках и халатах для сотрудников, а также не купила рециркулятор для обеззараживания воздуха в помещении. Более того, парикмахеры не проходили медицинские осмотры, даже средство для уборки здания и то не подходило для дезинфекции.

Одно из нарушений является основанием для серьезных разбирательств, ведь коронавирусная инфекция с большой скоростью распространяется по региону. В Урюпинске более 450 заболевших. Поэтому хозяйку парикмахерской попросили в течение почти двух недель исправить недочеты.

- Постановлением ИП Зенкина привлечена к административной ответственности за «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Роспотребнадзора.