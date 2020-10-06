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Общество

В Волгоградской области насчитали 644 аварийных дома

Всего два месяца назад это число было на полсотни меньше
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Сегодня комитет строительства Волгоградской области опубликовал актуальную информацию об аварийных домах, жители которых ждут расселения. Это статистика на 1 октября 2020 года.

Всего 21317 волгоградцев проживают в 644 ветхих зданиях. Лидером по числу изношенных жилых помещений был и остается Волгоград – тут 541 домов, 18535 жильцов которых находятся в ожидании улучшения жилищных условий. На втором месте – Камышин. В 18 развалюхах проживают 944 человека. Волжский на третьем месте: 202 горожанина продолжают жить в 16 аварийных МКД. В Городищенском районе всего 7 старых многоэтажек, но в них живет большое количество людей – 253. Еще 163 человека из Светлоярского района ждут квартиры от муниципалитета.

Отметим, что еще в августе в Волгоградской области насчитывалось 599 аварийных домов, а в жилье нуждались почти 19 тысяч человек. По программе расселения на до 2025 года квартиры получат почти 11,5 тысячи человек.