До декабря – под стражей: угрожавшему таксисту волгоградцу выбрали меру пресечения

Житель Урюпинского района озверел после просьбы водителя не курить в салоне автомобиля и достал пистолет Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгоградской области 4 октября едва не разыгралась трагедия. Дело дошло до суда. Сотрудник такси прибыл на вызов в Урюпинском районе. Двое приятелей в состоянии алкогольного опьянения решили поехать в хутор Попов, чтобы продолжить веселиться. В машине такси один из пассажиров решил закурить, на что водитель сделал замечание. Это и взбесило подвыпившего гражданина. Мужчина руками сдавил шею таксисту у районной больницы, отчего тот потерял управление.

Водитель попытался попросить помощи, но разъяренный пассажир достал пистолет и начал им угрожать. А в районе хутора Ольшанка злоумышленник достал бритву и приставил к горлу таксиста, требуя выйти из машины. Потерпевший для своего блага сделал, как ему велели, а пассажир скрылся с места преступления. Только в тот же день подозреваемый был задержан полиций. Сегодня, 6 октября, следователи обратились в Урюпинский городской суд для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

Постановлением суда ходатайство следователя было удовлетворено. Обвиняемый заключен под стражу на 2 месяца – до 4 декабря 2020 года. Как сообщили «КП-Волгоград» в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, при вынесении постановления учитывались тяжесть преступления, сведения о личности обвиняемого, его возраст, состояние здоровья, семейное положение, род занятий и другие обстоятельства. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.