На юге Волгограда от поселка Горького до ВолГУ запустят маршрутку №52А

Департамент городского хозяйства Волгограда ищет транспортную компанию, чтобы запустить вспомогательный маршрут №52А «Поселок Горького - Университет». Напомним, сейчас от поселка до ж/д вокзала курсирует автобус №88, но микроавтобус дополнит работу опорного транспорта и позволит перевезти больше пассажиров. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе городской администрации.

Как только найдется исполнитель, маршрутка будет возить волгоградцев по следующим остановкам. Забирать на конечной в поселке, затем повезет мимо «Поликлиники», «Депо», «Воинской части», «Ежовки», «Пятого участка», «Автозаводской» и до Второй продольной.

Дальше микроавтобус отправится до самого университета с остановками на улицах Ардатовская и Чигиринская, затем мимо ВолГАУ и Нефтяного техникума, через «Зеленое кольцо» и «Обувную фабрику». Маршрутка минует улицы Полухина, Маршала Василевского, Владимира Петровского, Александра Просвирова. Остановится у «Янтарного города» и кардиоцентра, а конечной остановкой станет ВолГУ.