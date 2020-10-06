«Взяли мусор и побежали»: волгоградцев приглашают на необычную уборку в Волго-Ахтубинской пойме

Собирать мусор и бегать - спор и польза природе! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А вы когда-нибудь собирали мусор на бегу? Именно этим видом экологического спорта предлагают заняться волгоградцам 10 октября в час дня в природном парке «Волго-Ахтубинская пойма». Этот парк - одно и прекраснейших мест Волгоградской области. Правда, нередко приезжающие сюда люди оставляют после себя горы мусора.

Организаторы необычной акции за вознаграждение приглашают всех желающих посоревноваться в борьбе за чистоту природы. Можно взять с собой велосипеды, можно просто бегом или трусцой, но, главное, за короткое время собрать как можно больше пакетов, бутылок и прочего хлама.

- Цель - за 2 часа собрать в лесу как можно больше мусора. Всё собранное «богатство» мы взвесим и отправим на переработку, а каждый участник получит диплом супергероя, - рассказал «КП-Волгоград» организатор Михаил Соломонов.

Победители также получат ценные подарки.

Участников собирают на турбазе «Солнечная», это недалеко от ерика Верблюд. Сбор в 12:00. Перчатки и мешки и выдадут на месте. Предварительно просят заполнить анкету для участия.

Телефон для связи с организаторами - +7(906)404-43-19.