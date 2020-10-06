Бесплатные препараты от коронавируса в Волгограде: как и где можно получить

На закупку препаратов для коронавирусной инфекции выделяют миллионы из бюджета. Фото: Евгения ГУСЕВА

Новые препараты от коронавируса стоят дороже МРОТ, поэтому у жителей Волгограда и области возникает резонный вопрос – будут ли их выдавать бесплатно тем, кто лечится дома амбулаторно, под наблюдением врача из поликлиники. Ответил на него на брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.

- Если лечение пациента с коронавирусной инфекцией проходит в условиях стационара, то да, бесплатно предоставляются все препараты. Это предусматривает тариф ОМС, - отвечает замглавы облздрава.

При амбулаторном лечении (в поликлинике) препараты от коронавируса назначаются, но их бесплатная выдача в Волгоградской области не предусмотрена.

- На дому лечение хоть и стоит денег, но по сравнению со стоимостью лечения в стационаре это, конечно, незначительная сумма. Схема лечения достаточно простая и малозатратная в плане препаратов. И если эта схема действует, то мы всегда рады, что состояние не утяжеляется. Мы не занимаем коечный фонд и люди выходят с минимальными потерями для своего здоровья, - отмечает Алимов.

Сейчас на закупку препаратов для коронавирусной инфекции выделяют миллионы и из областного бюджета, и из фонда ОМС. Лекарств нужно много и потребность в них постоянно растет.

Основные группы препаратов, которые доказали свою эффективность при лечении коронавирусной инфекции, мы сейчас закупаем не только в госпитали. Это, конечно, не витамин С, а генно-инженерные препараты, гормональные препараты, системы кислорода – вот что принципиально важно, - отмечает чиновник. - Мы сейчас думаем, как сделать, чтобы достаточное давление было в кислородной разводке, так как потребность в нем постоянно увеличивается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Волгоградские власти о нехватке мест в больницах: «Мы не можем раздувать количество ковидных коек до бесконечности»

Облздрав объяснил ситуацию с отсутствием мест в коронавирусных госпиталях (подробности).

В Волгограде увеличат число ПЦР-тестов на коронавирус

В Волгоградской области наращивают объемы тестирования на коронавирус в Волжском, планируют открыть лабораторию в Михайловке (подробности).