Волгоградская полиция помогла 19-летнему студенту с онкологией поехать на лечение в Израиль Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Родители 19-летнего студента из Волгограда с серьезным онкологическим заболеванием обратились в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Волгоградской области с просьбой в срочном порядке сделать заграничный паспорт: их сыну требовалось незамедлительное лечение в Израиле, на которое удалось накопить денег. Юноша находился в одном из диспансеров Волжского, и это был его единственный шанс на качественную помощь иностранных врачей.

Несмотря на то, что такие документы делаются не один день, да и коронавирус диктует свои правила пересечения границ, полицейские в считанные дни с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм вручили волгоградцу долгожданный документ прямо в больнице.

- Сотрудники Управления по вопросам миграции выразили молодому человеку слова поддержки и пожелали скорейшего выздоровления, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.