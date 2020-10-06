Под Волгоградом владелец превратил фермерскую землю в свалку

В Городищенском районе в Орловском сельском поселении на фермерском участке размером почти 20 гектар вместо овец или же засеянных полей инспекторы Россельхознадзора нашли свалку. Владелец попросту забросил большой клочок земли, предназначенный для сельскохозяйственных работ. Мало того, что сюда вывозили твердые бытовые отходы, так еще и горы строительного мусора вроде кирпича и асфальтной крошки. Конечно, хозяин земель не ухаживал и за территорией, которая полностью заросла сорняком.

- На месте зарастания признаков обработки, уборки и следов выпаса скота и сенокошения обнаружено не было, констатируют «КП-Волгоград» в пресс0службе регионального Россельхознадзора.

А все это напрямую нарушает ряд федеральных законов, в том числе Земельный Кодекс, согласно которому владелец был обязан ухаживать за своей землей, защищать от отходов и в целом использовать ее по назначению. Его могут оштрафовать на 50 тысяч рублей.