От коронавируса умерли женщина из Фролово и мужчина из Волгограда

Медики зачастую бессильны перед новым вирусом. Фото администрации ВО.

К 6 октября число жертв коронавируса в Волгоградской области увеличилось до 154 человек. Сегодня официально подтвердили смерть еще двоих: женщины из Фроловского района и мужчины из Волгограда. Подробности об этих смертельных случаях сообщили в региональном оперативном штабе.

Женщине было 68 лет. Она, как и советуют медики, на третьи сутки недомогания вызвала врача. Ей назначили лечение, взяли мазок на ковид и уехали. А жительнице Фроловского района становилось все хуже и хуже. Через время пришел положительный тест на коронавирус. Женщину госпитализировали в горбольницу Волгограда №1. Но было уже поздно. Ее легкие уже были поражены двухсторонней пневмонией. Плюс сказались и хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Пенсионерку не спасли.

Там же в 1-ой больнице скончался и 65-летний мужчина из Волгограда. И он тоже не запускал болезнь: сразу обратился за медпомощью и следовал всем указаниям врачей. Лечился, пока не попал в реанимацию на «скорой» с двухсторонней пневмонией.

- К сожалению, несмотря на всю оказываемую медицинскую помощь, мужчина скончался, - констатируют в региональном оперштабе.

«Списывают» опять же на возраст и хронические сердечные заболевания.