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Украли больше миллиона за сутки: телефонные мошенники продолжают обманывать волгоградцев

Жители Волгоградской области слепо верят лжеработникам банков
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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Волгоградцы дарят неизвестным звонящим огромные суммы денег

Волгоградцы дарят неизвестным звонящим огромные суммы денег

Фото: Анастасия ОСИПОВА

Заработок, который не перестанет приносить прибыль. Телефонные мошенники продолжают пользоваться наивностью и доверчивостью граждан, звонить жителям Волгоградской области, представляясь сотрудниками банков. При этом они не придумали ничего нового – сомнительные операции с картами, необходимость сверить данные или перевод средств на якобы безопасные счета. Но люди верят и переводят. В итоге лишаются своих сбережений. За сутки, 5 октября, волгоградцы в общей сумме подарили преступникам 1 миллион 129 тысяч рублей. В полицию с заявлениями обратились 7 жителей Волгограда, Волжского, Камышина и Михайловке, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

51-летнему жителю Камышина позвонили с незнакомого номера и представились сотрудником банка. Звонящий сообщил о взломе счета камышанина и попросил срочно перечислить сбережения в безопасную ячейку банка. Мужчина поверил, и в итоге более 447 тысяч рублей просто подарил мошеннику. Точно также потерял 220 тысяч рублей 48-летний охранник из Волжского. А пенсионерка из Красноармейского района дошла до банковского терминала, чтобы якобы спасти свои деньги и перевела на счет мошенников 224 тысячи рублей.

В полиции еще раз напоминают, что ни в коем случае не надо сообщать личные данные незнакомцам. Излишняя доверчивость помогает преступникам зарабатывать легкие деньги.

Криминал