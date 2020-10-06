В Волгограде и области в этом году сдали полторы тысячи жилых домов

Фото: областная администрация.

6 октября Волгоградстат отчитался о количестве введенных в эксплуатацию жилых и нежилых помещений сначала 2020 года. Львиная доля приходится именно на жилье для волгоградцев: из 1883 зданий – 88%, а это чуть больше 1650 многоэтажек и коттеджей. Неудивительно, что благодаря федеральным программам вроде «Молодая семья» или «Сельская ипотека» жители Волгоградской области стали чаще брать ипотеки с привлечением государственных субсидий. В общей сложности спрос вырос на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Более двухсот строений – нежилого назначения. Это административные, промышленные, учебные и прочие здания.

- Из 232 зданий нежилого назначения, введенных в эксплуатацию в указанный период, 25% составили коммерческие здания, по 20% - сельскохозяйственные и промышленные здания, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ведомства.