Волгоградец подговорил подростка сжечь машину бывшей возлюбленной

26-летний волгоградец решил чужими руками отомстить своей бывшей возлюбленной. Он подговорил 16-летнего подростка сжечь машину девушки. Мальчишка согласился, теперь они оба оказались на скамье подсудимых.

Дело было в июле 2020-го. Молодой человек уехал в Москву на заработки, оставив в Волгограде свою возлюбленную. Но в какой-то момент в нем разыгралась ревность. Он позвонил своему знакомому подростку и предложил заработать. За поджог машины, которая принадлежит его девушке, он пообещал мальчишке 20 тысяч рублей.

- 17 июля подросток поджег иномарку. Машина сгорела дотла. Ущерб оценили в 750 тысяч рублей. Эксперты сразу поняли, что иномарка не сама вспыхнула и сообщили полицейским. Правоохранители вышли на 16-летнего мальчишку, а потом и на организатора. Теперь мужчину будут судить по двум статьям – «за умышленное уничтожение имущества» и за «вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления». Грозит ему до 5 лет колонии, - рассказывают «КП-Волгоград» в областной прокуратуре. - В отношении 16-летнего подростка уголовное дело выделено в отдельное производство и находится в стадии расследования.