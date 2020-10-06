«Эксперимент над детьми»: волгоградские родители жалуются на тепловизоры в школах

Некоторые волгоградские родители выступили против системы распознавания лиц, которые установили в школах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за пандемии коронавируса во всем мире вырос спрос на бесконтактные термометры и тепловизоры. Их ставят везде – на вокзалах, в торговых центрах, публичных учреждениях… Установили тепловизоры и в некоторых волгоградских школах. Но, оказывается, это понравилось не всем родителям. Так в Волгоградской области появилась целая группа противников новой системы пропуска в школах. Они говорят, что это «административный эксперимент над несовершеннолетними» и пишут жалобы во все инстанции, добрались и до уполномоченного по правам человека в регионе.

- Мне поступили подобные жалобы от родителей учащихся школ №3, №78 и гимназии №16 Волгограда. Они обеспокоены тем, что наряду с системой измерения температуры тела срабатывает и система распознавания лиц. Мол, им никто не разъяснил, цели, задачи, порядок хранения и использования персональных данных детей, и вообще добровольного согласия на это они не давали. Мы проведем проверку, как соблюдаются нормативно-правовые положения при внедрении в школах видеокамер с функцией распознавания лиц, - сообщает уполномоченный по правам человека в Волгоградской области Валерий Ростовщиков.

А вот в областном комитете образования и науки впервые слышат о подобных нареканиях.

- К нам таких жалоб не поступало. Но могу заверить родителей, что тепловизоры устанавливают исключительно в целях безопасности их же детей. Если есть какие-то вопросы у взрослых или неясности, мы готовы провести дополнительные разъяснительные беседы, - говорит председатель комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Лариса Савина.