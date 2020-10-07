«Все за ноль!»: новая акция от Банка УРАЛСИБ

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Акция «Все за ноль!» Банка УРАЛСИБ действует на протяжении всего октября. Принять в ней участие могут юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица с частной практикой. Деятельность последних должна происходить в строгом соответствии с российским законодательством. Акция распространяется на новых клиентов Банка, открывших расчетный счет в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в период действия предложения.

Для них доступно бесплатное обслуживание в рамках пакетов «Бизнес-старт», «Кассовый», «Платежный». Банк предлагает клиентам авансовую схему оплаты в течение 4 месяцев с момента открытия расчетного счета. По окончании льготного периода плата за обслуживание взимается согласно тарифам Банка.

Получить подробную информацию об условиях акции, продуктах и услугах для бизнеса можно узнать в отделениях и на сайте Банка УРАЛСИБ, а также по телефону горячей линии 8 (800)-700-77-16.

Справка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Материал предоставлен ПАО «БАНК УРАЛСИБ».