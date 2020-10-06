Коронавирус бушует: двести волгоградцев в реанимации, 52 – на ИВЛ

Тяжелых пациентов с коронавирусом становится больше. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

К 6 октября 2020 года число новых коронавирусных пациентов в Волгоградской области достигло пиковых значений с начала пандемии. Заместитель председателя областного комитета здравоохранения Николай Алимов не скрывает: ситуация очень тяжелая.

- С таким мы еще не сталкивались, нагрузка идет просто огромная, - признается Алимов.

На данный момент в волгоградских больницах на лечении находятся 4231 ковидный пациент.

- И это все, у кого болезнь протекает в средней и тяжелой форме: с поражением легких более 25 процентов, - добавляет замглавы облздрава.

204 пациента находятся в реанимациях, 52 уже лежат на ИВЛ.

- Мы оперативно разворачиваем новые койки под ковидных пациентов. Сейчас у нас перепрофилированы 30 больниц под госпитали, свободными остаются еще 900 коев, готовим еще две тысячи дополнительных. Но число поступающих растет быстрее, - поясняет Николай Алимов. - Сегодня, например, выписали 347 человек, а поступило 415 новых. Мы привлекаем все кадровые ресурсы, которые у нас есть – всех медиков, ординаторов, но нагрузка, повторюсь, очень большая.