Вызовов в 5 раз больше: волгоградские поликлиники готовятся работать в три смены

Количество заболевших стремительно растет. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В России, и в Волгоградской области в частности – новый всплеск заболеваемости коронавирусом. Суточный прирост изо дня в день только растет (за последний день ковид подтвердился у 141 волгоградца). Растет нагрузка на врачей, которые, к сожалению, тоже болеют и умирают от коронавируса. Сдать тест, дождаться очереди на КТ, попасть в больницу, дождаться врача на дом все сложнее. Волгоградский губернатор Андрей Бочаров во время посещения строящейся инфекционной больницы в Волжском заявил, что система здравоохранения работает в очень напряженном режиме.

- Сегодня медицинский персонал делает все необходимое, чтобы ситуация в Волгоградской области была стабильная. Медицинские учреждения делают все, чтобы во время обследования, лечения у нас не происходило наложения одной болезни на другую. Мы готовим порядка двух тысяч коек. И максимально уделяем внимание амбулаторному лечению, - говорит Андрей Бочаров.

Сегодня многие пациенты жалуются, что им отказывают в госпитализации. Даже с высокой температурой не забирают в больницу. Или везут из города в область.

- Мы понимаем, что сегодня почти каждый сам себе врач, сами себе ставим диагноз. Необходимость госпитализации должен установить медицинский персонал. Давайте такие решения будут принимать врачи, - считает губернатор, отмечая, что и дома люди будут находиться под наблюдением специалистов и с назначенным лечением.

Сегодня колоссальная загруженность у врачей поликлиник. Но при осложнении ситуация они будут работать еще больше.

- Поликлиники готовятся перейти на трехсменный график работы, вызовов очень много, их стало больше в 4-5 раз, отмечает глава области. И советует волгоградцам в традиционно опасный осенне-зимний период беречь здоровье: тепло одеваться, не посещать людные места, отменить семейные мероприятия с большим количеством гостей.