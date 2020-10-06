Под Волгоградом по вине водителя Лэнд Крузера в аварии пострадал ребенок

Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области. Момент аварии на проспекте Ленина в Волгограде.

Водители в спешке продолжают пренебрегать собственной безопасностью, отчего страдают сами и ставят под угрозу жизнь и здоровье других участников дорожного движения. На трассе Р-228 «Волгоград-Каменск-Шахтинск» в Городищенском районе 65-летний мужчина за рулем «Тойота Лэнд Крузер Прадо» не заметил стоящий на обочине «Пежо-107». Авария произошла в темное время суток – 5 октября в 22.30, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Французский автомобиль стоял без аварийных знаков и сигналов, но трасса освещена фонарными столбами. Так что водитель внедорожника должен был видеть стоящую машину. В результате ДТП пострадала 7-летняя девочка, которая находилась в салоне «Пежо». Она была доставлена в больницу.

Пежо, в котором пострадала девочка. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

Аварий накануне было много. На этой же трассе «Волгоград-Каменск-Шахтинск», только в Калачевском районе. 36-летний водитель «Фольксваген Поло» с прицепом ехал в сторону областного центре, сместился на встречку, где двигался автомобиль «Киа Рио» без государственного номера. Водитель немецкого авто пытался уйти от столкновения, но не успел, он ударил корейскую машину прицепом. В «Киа Рио» находились жители Пермского края – мужчина-водитель 57 лет и 54-летняя женщина. С травмами их увезла скорая помощь.

В центре Волгограда молодой водитель не убедился в безопасности проезда и совершил жесткое столкновения с другой машиной. В 20.00 на перекрестке улицы Пражской и проспекта Ленина 19-летний парень за рулем «Рено Сандеро» поворачивал на светофоре со стороны 7-й Гвардейской в сторону улицы Советской. Не убедился, что на встречной полосе свободно, начал совершать маневр. Тут и влетел в него «Опель Астра» с 25-летним водителем. В результате аварии травмы получил ее виновник, которого госпитализировали.

Зачастили в области случаи, когда участники ДТП скрываются с места происшествия. В Красноармейском районе 5 октября в 22.40 неизвестный водитель двигался по улице Плеханова со стороны проспекта Кирова в сторону улицы Хабаровской и сбил 39-летнего велосипедиста. Пострадавший был доставлен в больницу, а виновника аварии ищет полиция. Но вряд ли ему долго удастся скрываться.

Так, 4 октября в Михайловке также был сбит велосипедист, а водитель автомобиля скрылся с места ДТП. Накануне его инспекторы ДПС на стационарном посту. Нарушителем оказался 28-летний водитель «ВАС-2110» из Дагестана.