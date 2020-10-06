В Волгограде два года подпольно производили ядохимикаты для растений

Два года в Кировском районе Волгограда три товарища подпольно производили химикаты для растений. Причем в больших масштабах. Под свой нелегальный бизнес они даже арендовали складские помещения. Брали химические вещества, смешивали их, расфасовывали по упаковкам и продавали под видом известной торговой марки. Существовал этот нелегальный бизнес с января 2017 года по май 2019 года, пока их не разоблачили сотрудники регионального УФСБ и не задержали сотрудники УЭБиПК по Волгоградской области.

- Как предприниматели зарегистрированы не были, контроль качества продукции не выполняли. По данным следователей регионального ГСУ ГУ МВД за два года эти волгоградцы заработали более 7,2 миллиона рублей. Ущерб правообладателю превысил 1,8 миллиона рублей, - добавляют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

На данный момент расследование уголовного дела завершили и передали в суд. Грозит этим подпольным бизнесменам до 6 лет лишения свободы.