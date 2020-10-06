В Советском районе Волгограда завершается ремонт дороги к Петровскому парку

На улице Ухтомского подрядчик кладет финишный слой асфальта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подрядная организация завершает ремонт проезжей части на улице Ухтомского в Волгограде. Улица давно требовала обновления полотна. Она обеспечивает подъезд со второй продольной магистрали к школам, детско-юношескому центру Советского района, поликлинике, подстанции скорой помощи и жилым кварталам. Также улица ведет к «Петровскому» парку. Сейчас строители укладывают финишный слой асфальта. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, дорожное полотно будет состоять из двух слоев. Первый имеет небольшой склон к обочинам, чтобы влага от растаявшего снега и дождевая вода не скапливалась на дороге. Второй слой состоит из минеральных добавок, которые повышают прочность асфальта.

Параллельно с восстановлением дороги на улице Ухтомского подрядчик восстанавливает колодцы, уложен новый бордюр.

После завершения всех работ специалисты муниципальной лаборатории проверят их качество. Гарантию за сохранность объекта в последующие четыре года несет подрядная организация. В случае появления на дороге дефектов, компания должна устранить их за свой счет.