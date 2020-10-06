Волгоградские больницы оштрафовали за плохое питание на 115 тысяч рублей

И хотя в период пандемии учреждения и компании обещали «не кошмарить» всевозможными проверками, к Роспотребнадзору это не относится. Они сейчас наоборот усиленно следят за соблюдением всех санитарных норм. И особенно это касается больниц. Следят, к слову, не только за тем, как лечат, но и за тем, как кормят пациентов. В целом, судя по итогам проверок, кормят волгоградцев в больницах неплохо. Но 8 штрафов медучреждения все-таки получили.

- В этом году наши сотрудники проверили 12 столовых в лечебно-профилактических учреждениях, взяли 59 проб готовой продукции. Проверяли по всем показателям. Что радует: все пробы соответствовали установленным требованиям действующего законодательства. Однако были выявлены нарушения санитарного законодательства и законодательства о техническом регулировании. Составлено 8 протоколов, наложили 8 штрафов на общую сумму 115 тысяч рублей, - отчитываются в региональном Роспотребнадзоре.

Естественно, всем нарушителям выдали предписания устранить недостатки.