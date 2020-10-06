Волгоград
Еще
Радио
Волгоград
Еще
Радио
Волгоград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Новый детсад на севере Волгограда сдадут в ноябре

До конца года у детворы поселка ГЭС появится новый «дом»
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
КомментироватьОставить комментарий
Детсад на улице Героев Шипки почти готов, идут отделочные работы. Фото администрации ВО.

Детсад на улице Героев Шипки почти готов, идут отделочные работы. Фото администрации ВО.

Новый детский садик в поселке ГЭС Тракторозаводского района Волгограда почти готов. Каркас стои, окна и двери установили, внутренние перегородки все сделали, идут отделочные работы, завершается монтаж инженерных сетей и системы вентиляции. Обещают, кто к ноябрю все закончат. А значит, уже до конца 2020 года этот детсад распахнет свои двери для детворы.

Как уточняют «КП-Волгоград» в облстрое, детский садик на улице Героев Шипки сможет принять 140 детей. Здесь будет семь разновозрастных групп по 20 человек, в том числе и две ясельные. А еще в детсаду будет свой спортзал, столовая и медкабинет, пищеблок, а на территории – спортинвые и игровые площадки.

Напомним, что до конца 2020-го в Волгоградской области планируют сдать еще 11 детских садов, которые строят в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» нацпроекта «Демография». В планах на 2021 год по этой же программе открыть еще 5 новых дошкольных учреждений.