Новый детсад на севере Волгограда сдадут в ноябре

Детсад на улице Героев Шипки почти готов, идут отделочные работы. Фото администрации ВО.

Новый детский садик в поселке ГЭС Тракторозаводского района Волгограда почти готов. Каркас стои, окна и двери установили, внутренние перегородки все сделали, идут отделочные работы, завершается монтаж инженерных сетей и системы вентиляции. Обещают, кто к ноябрю все закончат. А значит, уже до конца 2020 года этот детсад распахнет свои двери для детворы.

Как уточняют «КП-Волгоград» в облстрое, детский садик на улице Героев Шипки сможет принять 140 детей. Здесь будет семь разновозрастных групп по 20 человек, в том числе и две ясельные. А еще в детсаду будет свой спортзал, столовая и медкабинет, пищеблок, а на территории – спортинвые и игровые площадки.

Напомним, что до конца 2020-го в Волгоградской области планируют сдать еще 11 детских садов, которые строят в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» нацпроекта «Демография». В планах на 2021 год по этой же программе открыть еще 5 новых дошкольных учреждений.